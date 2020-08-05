طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن تضامنه مع أبناء الشعب اللبناني جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، داعياً الجميع إلى التكاتف من أجل تجاوز الأزمة الحالية.وقدمت الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان اليوم، تعازيها لضحايا الانفجار، متمنيةً الشفاء العاجل لكل الجرحى.// انتهى //01:08ت م0201