القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيجيتشاوا شمال الكاميرون يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وتسبب في فرار ما يقرب من 1500 بمن فيهم سكان القرية المضيفة، إلى بلدة موزوغو القريبة بحثًا عن الأمان.وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن هذه الجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين النازحين كارثة إنسانية، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني الإنسانية، فبدلًا من أن يقدم إليهم ما يحتاجونه من طعام وأدوية ومسكن تراق دماؤهم ويروَّع أمنهم، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم والعمل على حماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.// انتهى //01:08ت م0202