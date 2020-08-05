القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسعقد اليوم الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا) برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت يوم 21 يوليو الماضي.وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، إن الاجتماع كان مخصصاً في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث الذي عقد أمس، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4 - 5 أغسطس، إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.وأشار البيان إلى أن مصر أكدت في هذا الشأن، أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة وزراء المياه، الذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس.// انتهى //01:10ت م0204