بورت لويس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعلنت جمهورية موريشيوس تعافي جميع المصابين بكورونا المستجد، لتصبح بذلك أول بلد إفريقي يخلو من الإصابات به.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في موريشيوس، أن البلاد خلت من أي إصابة نشطة بكورونا، مع تعافي آخر المصابين به.وإجمالاً سجلت موريشيوس الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي، 334 إصابة بالفيروس، بينها 10 وفيات، حسب معطيات رسمية.// انتهى //01:10ت م0205