الجزائر 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تضامن وتعزية ومواساة إلى الرئيس اللبناي العماد ميشال عون على إثر الانفجار الذي هز مساء اليوم مرفأ بيروت.وعبر الرئيس تبون - حسب بيان رئاسي - عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب اللبناني، مقدماً تعازيه إلى اسر الضحايا والجرحى.واكد تبون وقوف الجزائر إلى جانب لبنان، في هذه الظروف العصيبة.// انتهى //01:12ت م0207