سياسي / الرئيس الجزائري يؤكد تضامن بلاده مع لبنان
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
الجزائر 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تضامن وتعزية ومواساة إلى الرئيس اللبناي العماد ميشال عون على إثر الانفجار الذي هز مساء اليوم مرفأ بيروت.
وعبر الرئيس تبون - حسب بيان رئاسي - عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب اللبناني، مقدماً تعازيه إلى اسر الضحايا والجرحى.
واكد تبون وقوف الجزائر إلى جانب لبنان، في هذه الظروف العصيبة.
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