مسقط 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعربت سلطنة عُمان عن حزنها العميق للانفجار الذي وقعت في مرفأ بيروت.جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم أكدت سلطنة عُمان فيه تضامنها ووقوفها مع لبنان وشعبها، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وتمنت وفق البيان بأن يتجاوز لبنان هذه المحنة الأليمة وأن يعم ربوعه الأمن والسلام.// انتهى //01:12ت م0208