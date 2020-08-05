باماكو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأصيب 11 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة بجروح، أثناء هبوط للطائرة في مطار غاو شمالي مالي.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينسما" في بيان لها أن الطائرة كانت تقل "4 ركاب جميعهم أعضاء فريق عمل الأمم المتحدة، و7 أفراد من طاقم الطائرة".وأشارت مصادر اعلامية في مالي أن أفراد طاقم الطائرة من الجنسية الروسية، وقد أُصيب أحدهم بجروح بالغة، كما أصيب 10 آخرون بجروح طفيفة، وتعرضت الطائرة لأضرار كبيرة.// انتهى//02:10ت م0210