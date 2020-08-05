الأمم المتحدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة لبنان بعد التفجيرات المروعة التي وقعت في بيروت اليوم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، بمن فيهم العديد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان.جاء ذلك في بيان على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بشأن التفجيرات التي وقعت في بيروت بلبنان اليوم.وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، والمساعدة بنشاط في الاستجابة لهذا الحادث.// انتهى //03:43ت م0212