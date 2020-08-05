واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، عقب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، معرباً عن أسفه لهذا الحادث الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء.وأوضح أن بلاده تمتلك علاقة جيدة جداً من لبنان وشعبها، ولديها الاستعداد الكامل لمساعدة لبنان.ومن جهته، قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تعازيه العميقة إلى كل الذين تضرروا بفعل الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.وأكد أن الخارجية الأميركية تتابع الوضع عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد لمساعدة الشعب اللبناني ليتعافى من هذه المأساة.// انتهى //04:55ت م0213