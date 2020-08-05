الرباط 14 ذو الحجة 1441 ه الموافق 05 اغسطس 2020 م واساعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن احر التعازي وصادق المواساة للرئيس اللبناني وللشعب اللبناني، على اثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.وعبر ملك المغرب في برقية تعزية ومواساة بعث بها الى رئيـس الجمهـوريـة اللبنـانيـة العماد ميشال عون،نقلتها وكالة الانباء الرسمية صباح اليوم، باسمه وباسم الشعب المغربي،عن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب، مؤكدا لرئيس الجمهورية وقوف المملكة المغربية الدائم مع الشعب اللبناني،وسائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين الشفاء العاجل.//انتهى//04:56ت م0214