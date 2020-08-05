واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسنددت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، واستخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، مؤكدة أن مسألة بناء ليبيا يجب أن تظل بيد الليبيين أنفسهم.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في تصريح صحفي اليوم: إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع في ليبيا، تمثّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.كما أعرب أوبراين، عن إنزعاج حكومة بلاده من الصراع المتصاعد في البلاد، وتدخّل القوى الأجنبية الذي يقوّض المصالح الأمنية الجماعية للولايات المتحدة وحلفائها.وأضاف أوبراين: أن واشنطن ملتزمة بموقفها المحايد للمساعدة في إيجاد حل يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائها.// انتهى //05:08ت م0215