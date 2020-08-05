تونس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسوجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس اللبناني ميشال عون على اثر الانفجار الذي جد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.وتقدم الرئيس التونسي إلى كافة الشعب اللبناني" بخالص التعازي وأصدقها في هذا المصاب الجلل، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".وأعرب الرئيس التونسي عن مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان سائلا الله العزيز القدير أن يحمي لبنان والشعب اللبناني من كل مكروه.// انتهى//06:19ت م0003