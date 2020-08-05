طرابلس 15 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الحريق الضخم الذى حدث في مطار مصراته المدني والذى أدى إلى تدمير صالة الركاب بالكامل وعدد من مرافق المطار مما أدى إلى إعلان وزارة المواصلات الى إغلاق الملاحة الجوية في مطار مصراته وتحويل كافة الرحلات المغادرة إلى مطار معتيقة بالعاصمة، منوهة ان التحقيق جارى لمعرفة الأسباب وراء هذا الحريق .وأشارت الصحف إلى إعلان عدد من عمداء بلديات الجنوب، تأسس مجلس بلديات فزان خلال الملتقى الثاني لبلديات الجنوب الذي عُـقد اليوم في منطقة براك الشاطئ، فيما جرى انتخاب عميد بلدية بنت بيه، أشرف خليفة مصلح رئيسًا للمجلس لمدة ثلاثة أشهر، كما دعا البيان جميع الأطراف للجلوس في بلدية من بلديات الجنوب للوصول إلى حل يخرج ليبيا إلى بر الأمان.وتناولت الصحف مناشدة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية ، خليفة البكوش، ضرورة توفير مستلزمات التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا، موضحا نفاذ مشتغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات.ونقلت الصحف إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، تخصيص 20 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الاستجابة لوباء «كورونا المستجد»، بما في ذلك، تحسين آليات الكشف عن الفيروس، ومراقبة عملية مكافحة انتشاره، موضحة أن المبلغ المخصص سيتم استغلاله أيضًا في تعزيز التدابير الوقائية ودعم النظام الصحي في ليبيا.وتطرقت الصحف إلى بحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، هاتفيا مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الوضع في ليبيا، موضحة شدد على أولوية إعادة إطلاق الحوار السياسي في إطار "عملية برلين" من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق نار فعال ومستدام.وعرجت الصحف على بيان البيت الأبيض ، وإعرابه عن انزعاجه الشديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا، مبينا “نحن نعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهّدين العسكريين الخواص من قبل جميع الأطراف. وتشكّل محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي.// انتهى //06:23ت م0005