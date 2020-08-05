واشنطن 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالة وفاة.// انتهى //06:23ت م0006