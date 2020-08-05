بيروت 15 ذو الحجة1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت أمس واهتزّ معه لبنان موقعا بحسب معلومات اولية، اكثر من 73 قتيلاً وما يربو على 3700 جريح في حين تضاربت المعلومات حول اسباب الانفجار حيث ركزت وسائل الاعلام اللبنانية على رواية تقول انّ السبب هو انفجار نحو 2700 طن من مادة نيترات الامونيوم، المُصادرة منذ 6 سنوات تقريباً من احد البواخر، وتمّ الاحتفاظ بها في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون ان يُعالج وضعها.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس تنفيذ طيران الجيش العراقي ضربة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.وأشارت صحف الاربعاء الى تعهد الصين أمس برد انتقامي إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات عدائية ضد الصحفيين الصينيين، الذين قد يضطرون إلى مغادرة الأراضي الأمريكية في الأيام المقبلة ما لم يتم تمديد تأشيراتهم.ولفتت الانتباه الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن بلاده ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبا ليصل حجمها هناك، إلى أربعة آلاف عسكري موضحاً أنه في فترة زمنية قصيرة جدا، سيخفض العدد إلى ثمانية آلاف ثم إلى أربعة آلاف عسكري.وتطرقت صحف بيروت الى اشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى ان ما لا يقل عن 40 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة في سنواتهم التمهيدية بسبب وباء فيروس كورونا محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة لجيل كامل.//انتهى//07:24ت م0007