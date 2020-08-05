كانبيرا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسعقد رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الاربعاء ونظيره رئيس وزراء بابوا نيو غينيا جايمس مارابي اجتماعا افتراضيا وقعوا خلاله اتفاقية شراكة استراتيجية واقتصادية شاملة ترفع العلاقات الثنائية.وقال موريسون "الاجتماع ناقش أيضًا سبل دعم أستراليا لبابوا نيو غينيا في معركتنا المشتركة ضد وباء فيروس كورونا".// انتهى //07:32ت م0008