الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تعلن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.القيادة تهنّئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال.أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون.نائب أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطرية.صحة أمير الكويت في تحسن ملحوظ.السديس يشيد بمضامين شعار حج هذا العام #بسلام_آمنين.الصحة: 1635 حالة تعافٍ جديدة وانخفاض في الحالات الحرجة.130 ألف أضحية استقبلتها مسالخ منطقة الرياض.لقاحات كورونا.. هل ستكبح الوباء؟.متابعة أمنية لتطبيق قرارات وزارة الداخلية.الشـرطة الماليزية تقتحم مكتب «الجزيرة» إثر تقرير مضلل.«التراخي» يهدد أوروبا بموجة أشرس لـ«كوفيد 19».أميركا: دعوة لإغلاق الاقتصاد مجدداً.الجزائر تعيد فتح المساجد تدريجياً.لبنان المنهار يتأهب لزلزال محكمة الحريري.«الأحزاب الحريدية» تهدد نتنياهو.بيروت: انفجار هائل خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.// يتبع //08:33ت م0009