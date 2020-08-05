وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لبنان يهتز ) : أيام تفصلنا عن قرار المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، ويوم أمس وقعت انفجارات هزت بيروت لم يعرف سببها حتى ساعته، وكأن بيروت موعودة بالأحداث الجسام غير معروفة الأسباب، وإن كانت معروفة الأهداف، فهناك من لا يريد الاستقرار للبنان، وما أدل على ذلك إلا الحكومة التي ولاؤها لحزب الله، ولا يريد له أن يكون «سيد نفسه» حسب التعبير اللبناني، ودائماً ما تشير أصابع الاتهام إلى «حزب الله» وهو ليس مجرد اتهام بقدر ما هو حقيقة معروفة للجميع، فذلك الحزب بتبعيته المطلقة لإيران ينفذ أجندتها ليس في لبنان وحده، ولكن في المنطقة برمتها، وهي سياسة تخريبية تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.وتسائلت ما هو دور القوى السياسية في لبنان، لِمَ لا تتحرك وهي ترى أن لبنان ليس بعيداً أبداً عن مهب الريح، أين تلك الأصوات التي سمعناها تتعالى في موضوعات أقل مما يحدث للبنان الآن؟، وعندما رأوا لبنان يختطف ويذبح من الوريد إلى الوريد صمتوا، هل هو الخوف الذي وصل إلى حد الرعب؟.وأضافت أن كل المؤشرات تشير إلى أن «حزب الله» هو من يقف وراء اغتيال رفيق الحريري، وكل المؤشرات تدل أن ذاك الحزب يريد أن يكون لبنان محافظة إيرانية، وشوكة في خاصرة الجسد العربي، ودائماً ما يقود لبنان إلى ما لا خير له فيه، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الحزب وهو يعمل ضد مصلحة لبنان على طول الخط ودون تحفظ، ويعلن عن كامل تبعيته لإيران ويفاخر بها، فماذا يرجو اللبنانيون منه؟.وختمت :انفجارات بيروت قد تكون بداية لأحداث كبيرة يشهدها لبنان لا أحد يعلم إلى أين تقوده، ولكن بالتأكيد لن تكون أحداثاً سارة.. حمى الله لبنان والمخلصين من أبنائه.// يتبع //08:33ت م0010