وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استدامة جهود المملكة الإنسانية ) : الجهود الإغاثية والإنسانية الـتي تقدمها المملكة ممثلـة في مركز الملـك سلـمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين ترسم ملامح المشهد الشامل للجهود الإنسانية المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا العهد الـزاهر لكل المحتاجين والمنكوبين، جهود لا تتأثر بظروف جغرافية أو سياسية أو غيرها من الحيثيات المرتبطة بإطار تلك المعاناة، فالمبادرة لـنجدة الإنسان هـي الـهدف الأسمى وفي ذات الـوقت فإن هـذه الجهود لها أولـوية مطلقة ولا تتأثر كذلك بما قد يكون على أجندة مسؤوليات الـدولـة، ولعل ما رصد من جهود لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال فترة الحج 1441 هـ، رغم أنه استثنائي واستدعى جهدا مضاعفا من حكومة المملكة لضمان أن يتم ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين رغم جائحة كورونا، بل استمرت جهود المركز حتى في أيام عيد الأضحى المبارك، ويمكن رصد أحد صورها في مشروع «بذرة أمان» الذي استفاد منه 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والـبيضاء، والجوف، والساحل الغربي. في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات، والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها ، وكذلك استمرار عبور الشاحنة الإغاثية ومواصلة الـعيادات الـطبية الـتغذوية الـطارئة الـتابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية لـلـمستفيدين، وذلـك بالـشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث يستفيد المئات من خدمات قسم مكافحة وعلاج الأمراض الـوبائية وقسم الـرعاية التكاملية وقسم التغذية العلاجية وغيرها من الأقسام.وأضافت أنه حين نتوقف عند بعض هذه التفاصيل الواردة آنفا نستطيع أن نستدرك كيف أن الهدف الأسمى في إغاثة وحفظ ورعاية الإنسان هـو أحد الأسس الـتي تشكل منصة انطلاق إستراتيجيات المملكة، والـتي لا تقبل مفاضلة في تحقيقها على حساب الـزمان أو المكان أو الظروف المحيطة به والمنبثقة عنه، وهو ما نلمسه مع المبذول في سبيل التخفيف من معاناة الشعب اليمني الـشقيق، كذلـك في مواقف ثابتة مع شعوب العالم سواء العربي أو الإسلامي أو ما يقع خارج هذه الدائرة من العالم، فهو صدق المبدأ والالتزام الذي تميزت به الدولة في كافة مواقفها وسياساتها عبر التاريخ.// انتهى //08:34ت م0012