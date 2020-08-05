عام / " الإرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
المدينة المنورة 15 ذوالحجة 1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
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