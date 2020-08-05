المدينة المنورة 15 ذوالحجة 1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //09:00ت م0014