بيت لحم 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية محلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات، ومحمد إبراهيم عبيات من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //09:27ت م0017