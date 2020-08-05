بغداد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها مجددا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة في السادس من يونيو القادم، منوهة بترحيب رئيس الجمهورية برهم صالح بهذا الإعلان ودعوته مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتعهده بالموافقة على رفع أي مقترح لحل البرلمان تقدمه الحكومة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.وأبرزت بشكل خاص دعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.وتناولت صحف بغداد ضرورة توفر الضمانات الدولية لإجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، وذلك من خلال إشراف المراقبين الدوليين لتمكين مفوضية الانتخابات من أداء دورها وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.وعرجت على الموقف الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، مبرزة التقارير اليومية عن تطورات الجائحة في العراق والتي تقدمها وزارة الصحة العراقية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشفاء اليومية قياسًا بعدد الإصابات بهذا الوباء.وأشارت صحف العراق إلى تسجيل 3918 حالة شفاء مقابل 2747 إصابة جديدة، مرجحة احتمال العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعدما انتهت عطلة عيد الأضحى، وذلك لاستمرار خطورة كورونا وتصاعد أرقام الإصابات.// انتهى //09:30ت م0018