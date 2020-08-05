نجران 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش،ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:35ت م0019