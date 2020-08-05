القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على صياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية منها بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين من التخصصات المميزة الحديثة، وتخصيص 30 مليار جنيه لإنشاء جامعات أهلية تابعة للجامعات الحكومية بعدد من المحافظات.وسلطت الضوء على طلب مصر والسودان تعليق الاجتماعات الوزارية الفنية والقانونية حول سد النهضة الأثيوبي، لإجراء مشاورات داخلية بين مسؤولي كل دولة بعد مخالفة أثيوبيا ما تم الاتفاق عليه وطرحها خطوط إرشادية وقواعد لملء وتشغيل سد النهضة لا تتضمن أي إلزامية قانونية أو آلية لفض النزاعات.وأشارت صحف القاهرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن خروج 1503 متعافين من فيروس كورونا، وتسجيل 112 إصابة جديدة و24 وفاة، ليرتفع إجمالي المسجلين في مصر بالفيروس إلى 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها و4912 وفاة كورونا.وتحدثت عن الانفجارين الكبيرين الذين شهدتهما العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وتسببا في سقوط أكثر من 78 قتيلا و4 آلاف جريح وفقًا للحصيلة الأولية التي أعلنها وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مشيرة إلى أن دوي الانفجار شعر به سكان قبرص وأدى إلى تحطم زجاج الأبنية والسيارات في جزء كبير من أحياء بيروت.ونوهت إلى أن الفرقاطة الألمانية "هامبورج" اتجهت أمس إلى البحر المتوسط وعلى متنها نحو 250 جنديًا للمشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة قرار حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى أن "طائرات مجهولة" استهدفت مواقع لقوات إيرانية وميليشيات موالية لها في منطقة البوكمال شرق سوريا القريبة من الحدود العراقية مما أدى إلى مقتل 15 مسلحًا وإصابة عشرات أخرين من الميليشيات الموالية لإيران.// انتهى //10:03ت م0021