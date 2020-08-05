نابلس - طوباس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي نابلس وطوباس.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر قليل، واعتقلت خمسة شبان، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي إدريس القني، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، فيما اعتقلت الشاب عزيز دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في منطقة الضاحية، جنوب نابلس.من جهة أخرى قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حكيم خليل فقها، بعد مداهمة منزل ذويه في مدينة طوباس.// انتهى //10:05ت م0022