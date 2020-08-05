رام الله 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار وباء "كورونا" لمدة ثلاثين يومًا بدأت من يوم أمس.وأشارت إلى ادانة مجلس الوزراء الفلسطيني ، قيام بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتحريض الممنهج ضد سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عادًّا ذلك خرقًا للأعراف الدولية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم فتاة، رافق ذلك عمليات تخريب لمقتنيات المنازل، واعتداءات على الفلسطينيين، وإصابة اثنين منهم في أريحا برصاص جيش الاحتلال.وأولت اهتمامًا بإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن محافظ القدس عدنان غيث، ومدير المخابرات بالقدس جهاد الفقيه، ونائب أمين سر "فتح" بالعيزرية سامي أبو غالية.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" والذي يكشف عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدم أو مصادرت 30 مبنى، في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، خلال اسبوعين.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 229 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و738 حالة تعافٍ.وتحدثت صحف فلسطين عن الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء العاصمة اللبنانية بيروت ، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.// انتهى //10:10ت م0023