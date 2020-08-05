الخرطوم 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجرتها اللجنة الوطنية لحماية المدنيين في السودان، أمس، مع وفد المقدمة لبعثة اليونيتامس، من أجل خطة حماية المدنيين وكيفية دعم الأمم المتحدة لتنفيذها.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس قوله، إن عملية السلام تشهد تقدمًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع اتفاق السلام النهائي ضمن المرحلة الأولى لتحقيق السلام في السودان.ونشرت صحف الخرطوم إعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان "أن العاصمة بيروت مدينة منكوبة" إثر التفجير الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، متسببًا بموجة ذعر بين السكان وبدمار في كل أنحاء بيروت.وعرجت على تشديد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، على أن القوات المسلحة لن تسمح بتقسيم ليبيا أو تغيير ديموغرافيتها، وأنها تعمل على القضاء على جميع عناصر المرتزقة وإنهاء وجودهم في ليبيا.وأشارت إلى إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن طيران قوات التحالف الدولية قصف موقعًا لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد.وسلطت صحف السودان الضوء على إفراج إسرائيل، أمس، عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، بعد 16 يوماً من الاعتقال.// انتهى //10:25ت م0024