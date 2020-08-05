القدس المحتلة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم، مقدسيًا على هدم منزله في بلدة بيت حنينا.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال أجبرت محمد علون على هدم منزله، ويقطنه 7 أفراد؛ وذلك تجنبًا لتكاليف الهدم الباهظة.ونقلت المصادر عن مركز معلومات وادي حلوة، أن بلدية الاحتلال أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارًا يقضي بهدم منزل علون، دون إمكانية تجميده أو حتى تأجيله لفترة إضافية، موضحة أنه ومنذ 8 سنوات وهو يحاول ترخيصه، ولكنها فرضت عليه مخالفة بناء قيمتها ما يعادل 10 آلاف دولار.// انتهى //11:11ت م0035