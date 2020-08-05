جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه ، والعرضيات ، وأضم .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الــ 10 مساءً .// انتهى //11:16ت م0036