عام / "الأرصاد" : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه ، والعرضيات ، وأضم .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الــ 10 مساءً .
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11:16ت م
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