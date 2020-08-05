جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسنفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي "50110" رأس من الأغنام وفق إجراءات احترازية واشتراطات صحية مشددة للعاملين طوال فترة التّشغيل خلال موسم حج هذا العام ، حيث تم تنفيذ كافة أعمال نسك حجاج بيت الله الحرام خلال الوقت الشّرعي وفقاً للطلبات التي تم استقبالها عبر المنصّة الإلكترونية للمشروع من جميع أنحاء العالم .كما أنهى المشروع ضمن خطته التشغيلية خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي ، الطلبات التي تم استقبالها من وكلاء التّسويق المتعاقدين مع المشروع ، وقد خضعت كافة أنعام النّسك للفحص البيطري في المحاجر البيطريّة في بلدان الاستيراد قبل نقلها الى ميناء جدة الإسلامي .كما شملت خطة المشروع الكشف الأنعام ظاهرياً ومخبرياً من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليتم مجدّداً استكمال مراحل الكشف الشّرعي ، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التّشغيل .وأعلن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والاضاحي الدكتور بندر بن محمد حجار عن الانتهاء من أعمال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لحج هذا العام رغم رمزية الحج لظرف وباء كورونا الذي انتشر في العالم ، وسط وضع المشروع خطة لاستقبال الطلبات على الهدي والأضاحي .وثمّن التّعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية التي ساهمت في انجاح أعمال المشروع ، مثنياً على جهود أعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المكلفة بمراقبة ومتابعة أعمال المشروع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .وقال : إنه خلال يوم العيد ، وأيام التّشريق تم توزيع كمية من لحوم الهدي على فقراء الحرم من خلال الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وفق برنامج معد للتوزيع تتوفر فيه الإجراءات الاحترازية المتبعة .// يتبع //11:17ت م0037

وأضاف معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي أن المشروع الذي أنشئ في عام 1983م يعتبر أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم ، وهو مشروع خيري غير ربحي يحظى بدعم غير محدود من المملكة ، ويقوم بأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة نيابة عن الحجاج ، ومن يرغب من المسلمين ، حيث يتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة إدارة هذا المشروع التّقني العملاق منذ إنشائه .وأفاد أنه ومع تزايد الحجاج ازداد الطلب على الهدي والأضاحي فقد وصل عدد الأَنْعَام في حج العام الماضي 1440ه أكثر من مليون رأس ، وقام المشروع بتنفيذها وتوزيع لحومها على فقراء الحرم ، بالإضافة إلى نقلها وتوزيعها إلى المستحقين من المسلمين في أرجاء العالم الاسلامي .وأشار إلى أن المشروع حصد نجاحات متتالية أبرزها التيسير على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة والحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة ، وضمان ايصال لحوم الهدي والإضاحي لمستحقيها من فقراء الحرم ، والمحتاجين في العالم الإسلامي وتحقيق الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة .وكشف معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية أن المملكة بصدد توسعة وتطوير المشروع وادخال تقنيات جديدة لمقابلة الطلبات المتزايدة للاستفادة من خدمات المشروع مع استمراريته في تلقي طلبات الصّدقات ، والفدو والعقيقة طوال العام ، من خلال المنصة الإلكترونية للمشروع www.adahi.org.// انتهى//11:17ت م0038