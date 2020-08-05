عام / رئيس مركز السهي يتابع آثار الأمطار وعمليات إزالة تصريف المياه
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
صامطة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
تفقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم ، الأعمال لتصريف ونزح المياه ومخلفات الأمطار التي شهدتها أحياء وشوارع وميادين المركز ، وتابع جهود بلدي المركز حيال ذلك.
وشدد السهلي ، على الجهات المعنية ، بضرورة تكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود .
بدورها واصلت بلدية السهي أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول إثر الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها عموم منطقة جازان حالياً.
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11:18ت م
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