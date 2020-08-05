صامطة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم ، الأعمال لتصريف ونزح المياه ومخلفات الأمطار التي شهدتها أحياء وشوارع وميادين المركز ، وتابع جهود بلدي المركز حيال ذلك.وشدد السهلي ، على الجهات المعنية ، بضرورة تكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود .بدورها واصلت بلدية السهي أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول إثر الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها عموم منطقة جازان حالياً.// انتهى //11:18ت م0039