حفرالباطن 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساستقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "6457" أضحية، منها 6379 من الأغنام، و73 من الإبل، و5 من البقر.وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي، أن الأمانة اتخذت جميع الآليات والخطط اللازمة لعمل المسلخ، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المختصين، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، وسرعة إنجاز ذبح الأضاحي، وضمان التعقيم المستمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.وبين المهندس الغامدي، أن الأمانة هيأت المسالخ والمطابخ لإستقبال الأضاحي، حيث تم التصريح لـ 16 مطبخا للذبح؛ خلال فترة العيد خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالاشتراطات الخاصة، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.// انتهى//11:21ت م0040