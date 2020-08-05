الخليل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأوضحت مصادر أمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال رائد محمد سدر، ومحمد أبو عمرو، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت سليم سموح، بعد أن داهمت منزل عائلته في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، كما داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت أحمد حسن حجه.// انتهى //11:37ت م0041