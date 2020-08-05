إسلام آباد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تفجير مرفأ بيروت الذي هز المدينة وأسقط عشرات القتلى والجرحى وأدى إلى تدمير عشرات المباني.وتابعت تطورات فيروس كورونا في باكستان، واستمرار تراجع الإصابات اليومية مع استمرار فرض إجراءات الإغلاق الذكي.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة عملية السلام الأفغانية.وتناقلت تصريحات السفير الصيني لدى إسلام آباد ياو جينغ الذي قال إن باكستان لديها إمكانات هائلة لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والربط الواسع.وأشارت الصحف إلى تراجع عجز الميزان التجاري لباكستان بنسبة 15في المئة خلال شهر يوليو الماضي.وتطرقت إلى مطالبة الصين، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تصحيح أخطائها على الفور ووقف قمعها السياسي بحق وسائل الإعلام والصحفيين الصينيين.// انتهى //11:40ت م0042