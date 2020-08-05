صبيا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا محمد بن أحمد النعمي اليوم، أعمال معالجة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز، واطمئن على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية التي هطلت بشكل كثيف على المركز وعموم منطقة جازان خلال الأيام الماضية .وأوضح النعمي، أن الجولة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير : محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكداً أنه سيكون هناك جولات تفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية وتلمس احتياجات الأهالي وتقديم أفضل الخدمات لهم والحرص على تطوير وتنمية قرى المركز وفق الخطط المرسومة .// انتهى //11:55ت م0044