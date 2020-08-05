الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت حملة "جود مبرور" التي أطلقتها منصة جود الإسكان لتأمين المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة أرقاماً مرتفعة بأعداد المستفيدين، حيث استفاد من الحملة 920 فرداً من بينهم 141 أسرة استفادت من دعم الإيجار، و49 أسرة تمكنت من تملك المنزل.وأتاحت "جود الإسكان" الفرصة للمواطنين للمساهمة في توفير السكن للمستحقين من خلال تَبنّي فرص العطاء الخيري التي تطرحها المنصة خصوصاً في الأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة، إذ تم تأمين السكن لـ49 أسرة خلال تلك الفترة، بينها 25 أسرة تم تأمين السكن لها يوم عرفة.كما زار موقع جود الإسكان الإلكتروني أكثر من نص مليون زائر خلال الحملة، وهو ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع المبادرات والحملات الخيرية التي تشرف عليها "جود الإسكان".وجاءت حصيلة الإنجاز نتيجة الإسهام الجماعي في فرص العطاء الخيري التي طرحتها "جود الإسكان" بواسطة حسابها الرسمي في تويتر (@joodeskan) طيلة العشر الأولى من ذي الحجة، قدَّم خلالها المانحون عطاءاتهم الخيرية بواسطة قنوات الدفع الإلكتروني المتعددة التي توفرها المنصة.وتخلل الحملة العديد من المبادرات الخيرية من بينها "جود المتاجر" التي شارك فيها أكثر من 30 متجراً إلكترونياً في المملكة في تبني حالات الدعم السكني التي أعلنت عنها "جود الإسكان"، في خطوة من شأنها إذكاء روح التعاون والخدمة المجتمعية والإنسانية والمساهمة في إغلاق حالات الدعم من قبل عملاء المتاجر المتنافسة.وتُعَد منصة جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، ووفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.وقد حظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدره 50 مليون ريال، تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة - وفقها الله - بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.// انتهى //12:15ت م0047