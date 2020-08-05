عمان 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العلاج ل 12,385 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يوليو الماضي.حيث استقبلت عيادات الطب العام 3,878 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 885 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,534 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 672 مريضا، وراجع 337 مريضا عيادتي الأسنان.كما تم استقبال 1,767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 2,123 تحليلا ل 898 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 549 صورة أشعة ل 405 مرضى، كما استقبلت عيادة التحصين 408 مرضى، واستقبلت عيادة التغذية 193 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 8,412 وصفة طبية.//انتهى//13:03ت م0048