الرباط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على رصد وضعية وباء كورونا بالمغرب، حيث تجاوز عدد الاصابات بالفيروس 26 ألف مصاب، كما سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات.وسلطت في الوقت ذاته عن تفاصيل الخطة التي كشفت عنها، أمس، وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لانعاش الاقتصاد الوطني المتضرر من جائحة كورونا.وتطرقت الصحف إلى الانفجار الكبير الذي وقع أمس في ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.وعرجت على الغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية أمس على مواقع عسكرية في منطقة "التل الأحمر " بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وقالت الدفاعات الجوية السورية أنها تصدت لها.وأشارت صحف المغرب إلى التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس اليوناني لتحسين إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا وللتمويلات التي خصصها الاتحاد الأوربي لليونان.// انتهى //13:07ت م0050