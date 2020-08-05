القدس المحتلة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم، ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان.ونقلت مصادر فلسطينية عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه قوله، إن قوات الاحتلال هدمت منزلي الأخوين سامر وسليمان القاق في حي عين اللوزة في سلوان.وأفادت المصادر ، أن بلدية الاحتلال هدمت منزل شريف عمرو في الحي ذاته؛ بحجة البناء دون ترخيص، والبناء غير القانوني، إضافة إلى منشأة تجارية بجانب منزلي القاق، وتعود للمقدسي عمر شيحة.// انتهى //13:15ت م0052