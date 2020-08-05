سياسي / سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بمعالي وزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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13:17ت م
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