مكة المكرمة ١٥ ذو الحجة ١٤٤١ الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢٠ م واسنفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المُكثفة التي تقوم بها البلدية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من إنتشارها.وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكّنت من ضبط 80 كجم من الفاكهة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرتها و تسليمها لجميعة إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها، والتحفظ على العربات المخالفة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات .وأكَّد "المالكي" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي إمتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد و الجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.// انتهى //13:18ت م0054