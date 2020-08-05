الحديدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م ضخ 288,750 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441,250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.//انتهى//13:19ت م0055