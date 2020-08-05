تونس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بمواصلة رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي سلسلة لقاءاته مع الأطراف السياسية والكتل البرلمانية في تونس، من أجل تشكيل حكومة جديدة تحقق تطلعات كل التونسيين.وأخبرت عن برقية تعزية وتضامن وجهها الرئيس التونسي قيس سعيَد إلى الرئيس اللبناني ميشال عون على إثر الانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، وخلف العشرات من القتلى وآلاف من الجرحى.وتابعت الصحف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مشيرة إلى تواصل ارتفاع عدد المصابين بهذا الوباء، ليصل عند 1584 حالة، في حين استقر عدد الوفيات عند 51 حالة وفاة.وكتبت صحف الأربعاء عن زيارة منتظرة لوزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني اليوم إلى ليبيا لبحث تطور الأوضاع الأمنية هناك بسبب النزاع المسلح بين حكومة السرج وقوات حفتر .وأبرزت الانفجار الذي هز مرفأ بيروت مخلفًا وراءه العشرات من القتلى وآلاف من الجرحى، ونقلت تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قال فيها إن 2750 طنا من مادة نترات الامونيوم تقف وراء الانفجار الضخم، بينما أعلن مجلس الدفاع اللبناني حالة الطوارئ لأسبوعين معتبرًا بيروت مدينة منكوبة.وأوردت صحف تونس تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية أشارت فيها إلى أنه قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لكورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد الفيروس.// انتهى //13:29ت م0058