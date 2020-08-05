لندن 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمخاوف من وقوع موجة انتشار ثانية لفيروس كرونا المستجد، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع في القارة الأوروبية.وأبرزت تقارير متنوعة عن الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت أمس، وخلّف عددًا من القتلى والجرحى.وعرجت الصحف على انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات العامة بسريلانكا وسط إجراءات صحية مشددة، وذلك بعد تأخير الموعد مرتين منذ شهر مارس بسبب أزمة فيروس كورونا.وتناولت تراجع أداء قطاع الخدمات في أوروبا خلال شهر يوليو دون المتوقع رغم تخفيف حالات الإغلاق التام خلال الآونة الأخيرة.وتطرقت صحف لندن إلى ارتفاع سعر الذهب إلى معدل قياسي جديد بلغ 2.030.72 دولارًا للأوقية جراء نقل المستثمرين الأموال إلى الأصول فائقة الأمان والتي يعتقد أنها أقل احتمالًا لفقد قيمتها في حال حدوث ركود طويل بسبب أزمة فيروس كرونا.// انتهى //13:31ت م0060