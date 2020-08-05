أبها 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، قراراً إدارياً، بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل .وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس ، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة ، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة ، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات ، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة ، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن ، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس .// انتهى //13:47ت م0062