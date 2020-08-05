الخرطوم 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساستقبلت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي أحمد اليوم، وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان في العملية الانتقالية (يونيتامس) برئاسة ستيفن سيكويرا الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية دور الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية ولا سيما في تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم خطط الحكومة الانتقالية لبناء السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والإنمائية، إضافة إلى تحقيق إعفاء ديون السودان.وأطلعت الفريق على الإصلاحات المقترحة في قوانين الاستثمار وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السودان عامةً والولايات المتضررة من الحروب بعد حلول السلام فيها على وجه الخصوص.يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت قرار مجلس الأمن 2524 بإنشاء بعثة "يونيتامس" وذلك استجابة لطلب من الحكومة الانتقالية لدعم المرحلة الانتقالية.// انتهى //15:04ت م0081