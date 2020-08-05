الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، ضمن مبادرة "التوحيد أولاً"، عدداً من المحاضرات النسائية خلال الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من شهر محرم 1442هـ، تلقيها مجموعة من الداعيات عن بعد عبر حسابات (womenevents_sa) عند الساعة الثامنة مساء.وتشمل المحاضرات عدداً من الموضوعات، حيث ستتحدث الأستاذة هيفاء الرشيد عن موضوع (التوحيد أولاً)، والأستاذة لمياء القزلان عن (مخالفة الفرق الضالة للوحدة والاجتماع)، والأستاذة بركة الطلحي عن (أهمية تربية الأبناء على التوحيد)، والأستاذة عائشة القحطاني عن (فضل التوحيد وخطر الشرك)، والأستاذة نورة المالكي عن (ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف)، فيما تتحدث الأستاذة منى المديهيم عن (حماية جناب التوحيد)، والأستاذة عائشة عكور عن (السبيل لوحدة المسلمين)،وتختتم الأستاذة عيش نجمي بالحديث عن (جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد).وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط النسائية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية التوحيد، والحفاظ على العقيدة السليمة، والتفقه في أمور دينهن ودنياهن.// انتهى //15:06ت م0082