الكويت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر7 نقاط ليبلغ مستوى 18ر5012 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 %.وبلغت كمية التداول 3ر101 مليون سهم عبر 5713 صفقة نقدية بقيمة 3ر25 مليون دينار (نحو 55ر88 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر14 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4066 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 4ر40 مليون سهم تمت عبر 1965 صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار (نحو 3ر7 مليون دولار)، في حين ارتفع مؤشر السوق الاول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5490 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 2ر23 مليون سهم تمت عبر 3748 صفقة بقيمة 2ر23 مليون دينار (نحو 22ر81 مليون دولار).في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4053 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 9ر30 مليون سهم تمت عبر 1283 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 6ر5 مليون دولار).// انتهى //15:10ت م0083