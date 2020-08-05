الكويت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 651 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 69425 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 468 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مبيناً أن حالات الإصابة تضمنت 425 حالة لمواطنين كويتيين و226 حالة لغير الكويتيين.ولفت الدكتور السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بلغ 128 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8051 حالة.// انتهى //15:11ت م0084