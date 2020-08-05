الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة "الدورة العلمية الأولى بمسجد سيد الشهداء"، خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري .ويلقي المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي كلمة في افتتاحيتها، بعد ذلك يشرح الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني كتاب (مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية) بعد صلاة العصر، ويشرح الدكتور صالح بن سعد السحيمي كتاب (أخلاق العلماء للأجري) بعد صلاة المغرب، فيما يشرح الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي (القواعد الخمس الكبرى من منظومة الأهدل الفرائد البهية) بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي يقيمها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:23ت م0088